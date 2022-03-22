Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Матуиди: Удивлен, что Дибала покидает «Ювентус»

22 Марта 2022 • 12:14 Комментировать

Бывший игрок «Ювентуса» Блез Матуиди рассказал журналистам, что был удивлен, когда услышал новость об уходе нападающего Пауло Дибалы.

«Он отличный футболист и отличный человек. Я удивлен его уходом, будет непросто заменить его и найти другого игрока его калибра. За эти годы он добился выдающихся результатов, и я уверен, что он найдет клуб, который позволит ему преуспеть и стать лучше. Это трудно принять, но нужно иметь силы, чтобы перевернуть страницу», - сказал Матуиди.

Контракт Дибалы с итальянским клубом истекает летом и стороны не смотри договориться о его продлении.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала Блез Матуиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
14:51 · Италия. Серия А
Будущее Сарри в «Лацио» находится под вопросом
14:36 · Италия. Серия А
Моуриньо не рассчитывает на Верету
13:27 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» подумывает над приобретением Салаха
13:00 · Италия. Серия А
«Милан» готовит предложение по Ноа Лангу
12:52 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» лидирует в борьбе за Гравенберха
12:44 · Италия. Серия А
«Барселона» включилась в борьбу за Дибалу 2
12:14 · Италия. Серия А
Матуиди: Удивлен, что Дибала покидает «Ювентус»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Конте назван лучшим тренером в Италии
10:47 · Италия. Серия А
Обамеянг: Слежу за «Миланом» и надеюсь, они выиграют скудетто
10:40 · Италия. Серия А
Балотелли о своем будущем: Возможно, стану журналистом 1
09:55 · Италия. Серия А
Манчини о плохой форме игроков сборной: Италия победила, когда никто не верил!
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит предложение по Артуру Мело
09:24 · Италия. Серия А
«Милан» - один из претендентов на Дибалу
09:17 · Италия. Серия А
Защитник «Лацио» перейдёт в «Бетис»
08:25 · Италия. Серия А
Боссы «Сассуоло» готовы отпустить Распадори в «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем