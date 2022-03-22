Матуиди: Удивлен, что Дибала покидает «Ювентус»

Бывший игрок «Ювентуса» Блез Матуиди рассказал журналистам, что был удивлен, когда услышал новость об уходе нападающего Пауло Дибалы.

«Он отличный футболист и отличный человек. Я удивлен его уходом, будет непросто заменить его и найти другого игрока его калибра. За эти годы он добился выдающихся результатов, и я уверен, что он найдет клуб, который позволит ему преуспеть и стать лучше. Это трудно принять, но нужно иметь силы, чтобы перевернуть страницу», - сказал Матуиди.

Контракт Дибалы с итальянским клубом истекает летом и стороны не смотри договориться о его продлении.