Обамеянг: Слежу за «Миланом» и надеюсь, они выиграют скудетто

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг поддержал свой бывший клуб «Милан» в борьбе за скудетто.

«Я уверен, что «Милан» вернется туда, где он заслуживает находиться. Я немного слежу за ним и надеюсь, что они останутся первыми до конца чемпионата», — сказал Обамеянг в интервью Pianeta Milan.

Футболист ранее принадлежал миланскому клубу, но так и не смог выйти на поле в его составе.

Зимой нападающий перебрался из «Арсенала» в «Барселону», за которую успел сыграть в Ла Лиге 7 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.