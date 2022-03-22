Балотелли о своем будущем: Возможно, стану журналистом

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал СМИ о том, каким он видит свое будущее после завершения карьеры футболиста. Футболист надеется использовать свой опыт, чтобы помогать молодым игрокам. Он также пошутил, что может продолжить свою карьеру в СМИ.

«После завершения карьеры было бы неплохо находить таланты: разговаривать с ними и говорить им, что я сделал правильно и неправильно. Я мог бы избавить их от многих проблем, или, может быть, я буду журналистом», - сказал Балотелли.

Также его спросили о том, как он оценивает свои выступления за сборную Италии.

«Я что-то упустил в выступлениях на международном уровне. Но, к счастью, еще не все потеряно», - ответил футболист.