Манчини о плохой форме игроков сборной: Италия победила, когда никто не верил!

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил журналистам, что не беспокоится о плохой форме футболистов перед стыковыми играми за выход на чемпионат мира.

Итальянцы сыграют в полуфинальном матче в четверг против Северной Македонии. В финальном матче потенциальным соперником команды Манчини может стать сборная Португалии.

«В сборной они всегда выступали хорошо. Понятно, что в сезоне бывают моменты, когда ты не выкладываешься на 100 процентов», - сказал Манчини о состоянии Инсиньи и Бареллы.

Что касается защитника Кьеллини, Манчини отметил, что, скорее всего, футболист проведет один из матчей. Решение будет принято позже.

На вопрос, беспокоят ли его выступления Доннаруммы в «Пари Сен-Жермен», Манчини ответил:

«Абсолютно нет. Я предпочитаю, чтобы он был в составе».