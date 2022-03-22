«Милан» - один из претендентов на Дибалу

«Милан» собирается поспорить за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Контракт футболиста заканчивается этим летом и, скорее всего, он покинет «Ювентус» на правах свободного агента. Клуб и нападающий не смогли прийти к общему решению о продлении соглашения. Ранее

была информация, что в услугах Дибалы заинтересован «Интер».

В этом сезоне 28-летний аргентинский нападающий провел в Серии А 21 матч, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате Италии занимает четвертое место.