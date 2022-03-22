Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник сборной Австрии может перебраться в Серию А

22 Марта 2022 • 08:20 Комментировать

Опорный полузащитник «Хоффенхайма» и австрийской сборной Флориан Гриллич может в летнее межсезонье сменить клубную прописку и перебраться один из итальянских топ-клубов.

По информации инсайдера Николы Скиры, 26-летний австрийский футболист решил не продлевать соглашение с «Хоффенхаймом», так что летом он станет свободным агентом. В услугах Гриллича заинтересованы два итальянских клуба, а именно «Рома» и миланский «Интер».

Напомним, что в этом сезоне Флориан Гриллич провёл в немецкой лиге 17 поединков, в которых получил семь жёлтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Хоффенхайм Серия А Флориан Гриллич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
08:25 · Италия. Серия А
Боссы «Сассуоло» готовы отпустить Распадори в «Ювентус»
08:20 · Италия. Серия А
Полузащитник сборной Австрии может перебраться в Серию А
08:01 · Италия. Серия А
Гонщик Формулы-1 прокатил Ибрагимовича на болиде Ferrari
01:48 · Италия. Серия А
«Наполи» может предложить Мертенсу новый контракт
01:18 · Италия. Серия А
Балотелли назвал своего любимого тренера
01:09 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Ювентуса» прокомментировал непродление контракта с Дибалой
21 Марта
23:52 · Италия. Серия А
Хорватский форвард «Торино» заразился COVID-19
23:43 · Италия. Серия А
Каннаваро назвал Аллегри «обманщиком»
23:30 · Италия. Серия А
«Интер» – главный претендент на Дибалу 1
22:58 · Италия. Серия А
Дзаккерони: «Этот «Милан» может сделать это»
22:56 · Италия. Серия А
«Наполи» интересуется полузащитником сборной Бельгии
22:37 · Италия. Серия А
Лукаку о Роналду: «Он вывел меня на новый уровень, потому что он делает нечто великолепное»
22:03 · Италия. Серия А
Михайлович останется у руля «Болоньи» как минимум до конца сезона
21:35 · Италия. Серия А
Влахович не сыграет за Сербию в товарищеских играх из-за травмы
21:30 · Италия. Серия А
Брат Дибалы разочарован его решением
Все новости
Рекомендуем