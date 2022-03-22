Полузащитник сборной Австрии может перебраться в Серию А

Опорный полузащитник «Хоффенхайма» и австрийской сборной Флориан Гриллич может в летнее межсезонье сменить клубную прописку и перебраться один из итальянских топ-клубов.

По информации инсайдера Николы Скиры, 26-летний австрийский футболист решил не продлевать соглашение с «Хоффенхаймом», так что летом он станет свободным агентом. В услугах Гриллича заинтересованы два итальянских клуба, а именно «Рома» и миланский «Интер».

Напомним, что в этом сезоне Флориан Гриллич провёл в немецкой лиге 17 поединков, в которых получил семь жёлтые карточки.