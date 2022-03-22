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Чемпионат Италии. Серия А

Гонщик Формулы-1 прокатил Ибрагимовича на болиде Ferrari

22 Марта 2022 • 08:01 Комментировать
Милан
...
Болонья
1.42 4.40 8.00
03.04 20:30

Златан Ибрагимович получает от жизни в Италии все, что можно - на сей раз шведский чемпион поучаствовал в рекламной акции легендарной Ferrari. Ибрагимовича «принял на борт» своей Ferrari 296 GTB с выступающим за формульную Ferrari Карлосом Сайнсом - буквально позавчера он финишировал вторым в первой гонке чемпионата в Бахрейне, в то время как его партнер, монегаск Шарль Леклер, и вовсе стал победителем заезда. Он, к слову, также присутствовал на месте действия и рассказал Златану о своей карьере в Ferrari, начавшейся в 2019 году.

Ну а то, что Златан обожает всякого рода технику, мы не так давно уже сообщали. Есть в его гараже и Ferrari - модель SF90 Spider.

- Когда ты покупаешь Ибрагимовича, то покупаешь себе Ferrari, - пошутил с журналистами верный себе Златан.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Ferrari
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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