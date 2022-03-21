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Чемпионат Италии. Серия А

Хорватский форвард «Торино» заразился COVID-19

21 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
Салернитана
...
Торино
4.70 3.50 1.82
03.04 20:30

Хорватский нападающий итальянского «Торино» и сборной Хорватии, Йосип Брекало, заразился коронавирусом. Это вынуждает его пропустить как минимум один матч сборной Хорватии против Словении, который имеет статус товарищеского, но есть вероятность того, что он не сможет сыграть и против болгарской сборной 29 марта. А вот к моменту возобновления чемпионата Италии Брекало должен выздороветь.

Свой следующий матч «быки» сыграют третьего апреля против «Салернитаны». В текущем сезоне 23-летний Брекало сыграл в двадцати трех матчах итальянского чемпионата, при этом он сумел забить шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Йосип Брекало
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САЛЕРНИТАНА ТОРИНО
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