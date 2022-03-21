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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаккерони: «Этот «Милан» может сделать это»

21 Марта 2022 • 22:58 Комментировать
Милан
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Болонья
1.45 4.30 7.90
03.04 20:30

Бывший наставник «Милана» Альберто Дзаккерони привел команду к успеху в Серии А в 1999 году, и сейчас он продолжает пристально следит за успехами команды в нынешнем сезоне. «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» и «Наполи».

- Этот «Милан» может сделать это, он интенсивен, он качественен. Футболисты используют всё поле для игры, особенно центральную часть, ведут борьбу в дуэлях и создают численное превосходство там, где нужно. Это система, Эрнандес, Леао, Мессиас, Калабрия, обеспечивают доминирование в центре поля, ключ к успехам - именно там, - уверен Дзаккерони, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альберто Дзаккерони
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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