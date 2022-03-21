Дзаккерони: «Этот «Милан» может сделать это»

Бывший наставник «Милана» Альберто Дзаккерони привел команду к успеху в Серии А в 1999 году, и сейчас он продолжает пристально следит за успехами команды в нынешнем сезоне. «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» и «Наполи».

- Этот «Милан» может сделать это, он интенсивен, он качественен. Футболисты используют всё поле для игры, особенно центральную часть, ведут борьбу в дуэлях и создают численное превосходство там, где нужно. Это система, Эрнандес, Леао, Мессиас, Калабрия, обеспечивают доминирование в центре поля, ключ к успехам - именно там, - уверен Дзаккерони, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.