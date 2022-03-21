Лукаку о Роналду: «Он вывел меня на новый уровень, потому что он делает нечто великолепное»

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, как повлияла на него конкуренция в Серии А с Криштиану Роналду.

«Не каждый день опережаешь Криштиану Роналду. На мой взгляд, он один из трех лучших игроков в истории. Он также вывел меня на другой уровень, потому что он делает нечто великолепное», - цитирует Лукаку Goal.

Напомним, по итогам чемпионского сезона-2020/21 для «Интера» Лукаку был признан лучшим игроков Серии А.

В том же сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром в чемпионате Италии, забив 29 голов, Лукаку стал вторым, отметившись 24 забитыми мячами.