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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку о Роналду: «Он вывел меня на новый уровень, потому что он делает нечто великолепное»

21 Марта 2022 • 22:37 Комментировать

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, как повлияла на него конкуренция в Серии А с Криштиану Роналду.

«Не каждый день опережаешь Криштиану Роналду. На мой взгляд, он один из трех лучших игроков в истории. Он также вывел меня на другой уровень, потому что он делает нечто великолепное», - цитирует Лукаку Goal.

Напомним, по итогам чемпионского сезона-2020/21 для «Интера» Лукаку был признан лучшим игроков Серии А.  

В том же сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром в чемпионате Италии, забив 29 голов, Лукаку стал вторым, отметившись 24 забитыми мячами.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Серия А Ромелу Лукаку
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