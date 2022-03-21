Михайлович останется у руля «Болоньи» как минимум до конца сезона

Несмотря на последние неудачи, руководство «Болоньи» сохраняет доверие к Синише Михайловичу, и увольнять сербского специалиста до конца сезона не будут. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято летом, уточняет Corriere dello Sport. Михайлович работает с клубом с начала 2019 года, это уже второе его пришествие в клуб, ранее он сотрудничал с ним в период 2008-2009.

На данный момент «Болонья» занимает тринадцатое место в турнирной таблице Серии А, команда не может выиграть уже в четырех матчах кряду. В последний раз команда побеждала ровно месяц тому назад - 21 февраля в матче со «Специей».