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Чемпионат Италии. Серия А

Михайлович останется у руля «Болоньи» как минимум до конца сезона

21 Марта 2022 • 22:03 Комментировать
Болонья
0:1
Аталанта
окончен

Несмотря на последние неудачи, руководство «Болоньи» сохраняет доверие к Синише Михайловичу, и увольнять сербского специалиста до конца сезона не будут. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято летом, уточняет Corriere dello Sport. Михайлович работает с клубом с начала 2019 года, это уже второе его пришествие в клуб, ранее он сотрудничал с ним в период 2008-2009.

На данный момент «Болонья» занимает тринадцатое место в турнирной таблице Серии А, команда не может выиграть уже в четырех матчах кряду. В последний раз команда побеждала ровно месяц тому назад - 21 февраля в матче со «Специей».
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович
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