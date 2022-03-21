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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович не сыграет за Сербию в товарищеских играх из-за травмы

21 Марта 2022 • 21:35 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович не поможет национальной команде в мартовских товарищеских матчах, сообщил Goal.

Источник утверждает, что у серба небольшая травма, связанная с паховыми мышцами. Врачи «Ювентуса», совместно с сербскими приняли решение не привлекать игрока на товарищеские матчи.

Сербы проведут два товарищеских матча против Венгрии 24 марта и Дании 29 числа.

22-летний нападающий зимой перешел из «Фиорентины» в «Ювентус». Всего серб провел 28 матчей в Серии А за обе команды, забил 21 гол и отдал три голевые передачи.  

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Сербии Душан Влахович
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