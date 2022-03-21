Ди Канио жёстко проехался по Дибале

Бывший футболист «Ювентуса» Паоло ди Канио раскритиковал своего тезку Пауло Дибалу, который в последнее время все чаще намекает на свое желание покинуть «Ювентус».

- Как простой наблюдатель, я скажу так - «соглашайся на 20 миллионов за пять лет и играй». Даже если он сыграет два матча в сезоне, я не буду обеспокоен, потому что деньги плачу не я. Как руководитель, однако, я не могу иметь в команде капитана, который в 29 лет морочит мне голову и отсутствует в трети всех матчей сезона. С технической точки зрения он может быть лидером, но не с таким характером. Чуть что не так, у нас появляется плачущий ребенок, - заявил ди Канио, слова которого цитирует Sky.