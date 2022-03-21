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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Мы играем в футбол для болельщиков»

21 Марта 2022 • 20:39 Комментировать
Милан
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Болонья
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03.04 20:30

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о выступлениях клуба.

«Думаю, что у нашей команды большой потенциал. Я никогда не говорил, что мы не будем бороться за чемпионство. Мы должны набрать больше очков, чем в прошлом сезоне, и выходить на каждую игру так, будто она будет последней, а затем посмотрим, где окажемся.

Наша цель – сделать болельщиков счастливыми. Для этого мы и играем в футбол. Нам повезло, что у нас потрясающие фанаты, мы никогда не перестанем их благодарить, потому что их страсть заставляет нас двигаться вперёд», - приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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