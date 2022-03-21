«Ювентус» нашел замену Пауло Дибала в Серии А

«Ювентус» продолжает обрабатывать варианты на рынке трансферов в качестве замены нападающему Пауло Дибала. Издание TuttoMercatoWeb сообщает о том, что оптимальный вариант — Николо Дзаньоло («Рома»). Итальянец стал приоритетом для Аллегри.

Если верить источнику, «старая синьора» готовит предложение о трансфере будущим летом. Переговоры о переходе могут начаться в апреле. Руководители «Ромы» однозначно потребуют круглую сумму, ибо Дзаньоло входит в список ключевых игроков.

Ранее поступила информация, что переговоры между «Юве» и Дибалой провалились. Новый контракт подписан не будет.