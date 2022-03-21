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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку: «В детстве я мечтал играть в Серии А»

21 Марта 2022 • 19:41 Комментировать

Экс-нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после признания лучшим игроком прошлого сезона Серии А.

«Интер» всегда поддерживал меня, это касается и болельщиков, которых я, конечно же, хочу поблагодарить. Опередить в такой номинации Криштиану Роналду – это то, что случается не каждый день. Для меня это один из трёх лучших игроков в истории футбола. Он вывел меня на другой уровень.

В детстве я мечтал играть в Серии А, я сделал всё, чтобы добиться этого. Доволен, что у меня получилось. Для меня большая честь быть признанным лучшим игроком сезона, не смог бы достичь этого без помощи команды. Это наша общая награда», - цитирует Лукаку AIC.

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Ромелу Лукаку
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