Итальянская ассоциация футболистов признала Лукаку лучшим игроком прошлого сезона

Итальянская ассоциация футболистов признала экс-форварда «Интера» Ромелу Лукаку лучшим игроком прошлого сезона Серии А.

Отметим, что на данный момент бельгиец выступает за лондонский «Челси». Лучшим тренером был признан наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте, работавший в прошлом сезоне в «Интере».

Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, сумма трансфера составила чуть больше семидесяти миллионов евро. За это время 28-летний форвард сыграл 95 матчей за итальянский клуб, забил двенадцать голов и отдал три голевые передачи. Летом о трансфере Лукаку объявил лондонский «Челси».