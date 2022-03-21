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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянская ассоциация футболистов признала Лукаку лучшим игроком прошлого сезона

21 Марта 2022 • 19:35 Комментировать

Итальянская ассоциация футболистов признала экс-форварда «Интера» Ромелу Лукаку лучшим игроком прошлого сезона Серии А.

Отметим, что на данный момент бельгиец выступает за лондонский «Челси». Лучшим тренером был признан наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте, работавший в прошлом сезоне в «Интере».

Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, сумма трансфера составила чуть больше семидесяти миллионов евро. За это время 28-летний форвард сыграл 95 матчей за итальянский клуб, забил двенадцать голов и отдал три голевые передачи. Летом о трансфере Лукаку объявил лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Антонио Конте Ромелу Лукаку
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