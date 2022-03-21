Монтелла: Всегда считал Абрахама современным нападающим

Бывший нападающий «Ромы» Винченцо Монтелла поделился с журналистами мнением о форварде Тэмми Абрахаме после воскресного дерби с «Лацио», которое «Рома» выиграла со счетом 3:0.

«Я всегда считал его современным нападающим, способным помогать команде и находить возможности для голевых моментов. «Лацио» должен был оставить несколько брешей в обороне, поэтому он нашел идеальную ситуацию, чтобы создать им проблемы», - сказал Монтелла.

Прошлым летом Абрахам перешел в "Рому" из "Челси" за 40 миллионов евро. У «синих» есть возможность переподписать выпускника своей академии за 80 миллионов евро в 2023 году.