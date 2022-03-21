«Интер» поздравил Маттеуса с Днем рожденья

Официальный сайт «Интера» поздравил легендарного немецкого футболиста Лотара Маттеуса, которому исполнился 61 год, с Днем рожденья.

За четыре сезона в клубе Маттеус забил 53 гола в 153 матчах. В течение первого сезона в Серии А он привел команду к рекордному 13-му титулу скудетто. Игра и голы немца также сыграли ключевую роль в победе в Суперкубке Италии 1989 года и Кубке УЕФА 1991 года.

«Вся семья футбольного клуба «Интернационале» поздравляет члена Зала славы «Интера» Лотара Маттеуса с днем рождения!» - опубликовал официальный сайт миланского клуба.