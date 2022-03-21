«Милан» имеет самый низкий бюджет заработной платы среди топ-клубов Европы

«Милан» занимает первое место в Европе по минимальности бюджета заработной платы среди лучших европейских клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» значительно сократили свой бюджет заработной платы, а их выступления на поле улучшились, говорится в сообщении. С сезона 2018-19 зарплатный бюджет сократился со 150 миллионов евро до 100 миллионов евро.

Для примера, бюджет «Наполи» составляет 110 миллионов евро, «Интера» — около 130 миллионов евро, а «Ювентуса» -172 миллиона евро.

Что касается других лидеров европейских лиг, лидеры Бундеслиги то «Бавария» тратит на зарплаты 192 миллиона евро, «ПСЖ» — 470 миллионов евро, «Манчестер Сити» — 258 миллионов евро и, наконец, «Реал Мадрид» выплачивает зарплату в размере 401 миллиона евро.