«Ювентус» надеется сохранить Дибалу

Сегодня должна состояться встреча агента Дибалы с представителями «Ювентуса» для обсуждения условий продления контракта. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, достичь соглашения будет нелегко, так как «Ювентус» предложит игроку более низку зарплату (€7 млн), чем было предложено в октябре прошлого года (€8,5 млн + €1,5 млн в качестве бонусов).

Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к аргентинцу, чей контракт истекает в конце сезона, со стороны целого ряда клубов, включаю «Барселону».

В текущем сезоне 28-летний нападающий провёл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.