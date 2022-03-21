Демирал: «Аталанта» упорно трудится и прибавляет

Турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал в разговоре с журналистами высказался после победы бергамасков над «Болоньей».

Демирал сказал, что футболисты клуба из Бергамо очень упорно трудятся на тренировках и постепенно прибавляют. Турок отметил, что игроки «Аталанты» наконец-то начинают видеть плоды своей работы. Мерих добавил, что очень рад за молодого форварда Мустафу Сиссе, который дебютировал за основную команду и сразу же стал автором победного гола.

Напомним, что подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали три победы в четырех последних встречах.