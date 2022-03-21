«Аталанта» вырвала победу у «Болоньи» благодаря первому голу Мустафы Сиссе в Серии А

«Аталанта» вырвала победу в последнем матче тридцатого тура Серии А, забив решающий гол за восемь минут до конца игры. Его записал на свой счет Мустафа Сиссе, для которого этот гол стал первым в Серии А.
«Аталанта» поднялась на шестое место в турнирной таблице, «Болонья» остается тринадцатой.
Протокол игры
|82'Moustapha Cisse (0:1)
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама•Медель Гари 90' (Фальчинелли Диего ( 90') •Теате Артур•Де Сильвестри Лоренцо 87' (Касиус Денсо ( 87') •Схаутен Йерди•Сванберг Маттиас 87' (Виньято Эмануэль ( 87') •Хики Аарон 87' (Барроу Муса ( 87') •Орсолини Риккардо•Сориано Роберто 90' (Дейкс Митчелл ( 90') •Арнаутович Марко
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио 46' (Паломино Хосе ( 46') •Демирал Мерих • 66'Джимсити Берат•Хатебур Ханс•Де Рон Мартен•Фройлер Ремо 70' (Пашалич Марио ( 70') •Пеццелла Джузеппе 80' (Меле Йоаким ( 80') •Пессина Маттео 46' (Михэйлэ Валентин ( 46') •Коопмейнерс Теун•Муриэль Луис 65' (Moustapha Cisse ( 65')
20 марта. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).