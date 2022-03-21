«Аталанта» вырвала победу у «Болоньи» благодаря первому голу Мустафы Сиссе в Серии А

«Аталанта» вырвала победу в последнем матче тридцатого тура Серии А, забив решающий гол за восемь минут до конца игры. Его записал на свой счет Мустафа Сиссе, для которого этот гол стал первым в Серии А.

«Аталанта» поднялась на шестое место в турнирной таблице, «Болонья» остается тринадцатой.