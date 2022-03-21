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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» вырвала победу у «Болоньи» благодаря первому голу Мустафы Сиссе в Серии А

21 Марта 2022 • 00:54 Комментировать
Болонья
0:1
Аталанта
окончен

«Аталанта» вырвала победу в последнем матче тридцатого тура Серии А, забив решающий гол за восемь минут до конца игры. Его записал на свой счет Мустафа Сиссе, для которого этот гол стал первым в Серии А.

«Аталанта» поднялась на шестое место в турнирной таблице, «Болонья» остается тринадцатой.

Протокол игры  
Болонья 0:1Аталанта
  82'Moustapha Cisse (0:1)
Скорупски ЛукашСумаоро АдамаМедель Гари  90' (Фальчинелли Диего (  90') Теате АртурДе Сильвестри Лоренцо  87' (Касиус Денсо (  87') Схаутен ЙердиСванберг Маттиас  87' (Виньято Эмануэль (  87') Хики Аарон  87' (Барроу Муса (  87') Орсолини РиккардоСориано Роберто  90' (Дейкс Митчелл (  90') Арнаутович Марко
Запасные: Бинкс ЛуисБарди ФранческоМолла МаркоВиола НиколасЭбишер Мишель
Муссо ХуанСкальвини Джорджио  46' (Паломино Хосе (  46') Демирал Мерих   66'Джимсити БератХатебур ХансДе Рон МартенФройлер Ремо  70' (Пашалич Марио (  70') Пеццелла Джузеппе  80' (Меле Йоаким (  80') Пессина Маттео  46' (Михэйлэ Валентин (  46') Коопмейнерс ТеунМуриэль Луис  65' (Moustapha Cisse (  65')
Запасные: Спортьелло МаркоИличич ЙосипTommaso De NipotiРосси Франческо
20 марта. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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окончен Ювентус 2:0 Салернитана 1.25 6.10 12.50
окончен Эмполи 1:1 Верона 2.60 3.45 2.65
окончен Рома 3:0 Лацио 2.65 3.20 2.80
окончен Болонья 0:1 Аталанта 4.40 3.65 1.85
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Сегодня, 21 Марта
00:54 · Италия. Серия А
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