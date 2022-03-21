В матче «Болоньи» с «Аталантой» замена потребовалась... боковому арбитру

Любопытный и необычный эпизод случился на 53-й минуте матча между «Болоньей» и «Аталантой». Травму в этом случае получил не полевой игрок, а боковой арбитр матча - Лука Мондин. Ему потребовалась срочная замена - на поле вышел вместо него Франческо Коссо, который перехватил «эстафетную палочку» у Мондина. Прерванный матч продолжился спустя шесть минут после первого сигнала, полученного от Мондина.

В настоящий момент «Аталанте» удалось выйти вперед в этой игре благодаря голу вышедшего на замену Мустафы Сиссе. Следить за событиями матча можно по ссылке на прямую онлайн-трансляцию матча.