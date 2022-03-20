«Милан» близок к заключению четырёхлетнего контракта с Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в скором времени может заключить долгосрочный договор с «Миланом».

Бельгиец решил покинуть «Ливерпуль», так как недоволен объёмом предоставляемой ему игровой практики. Контракт Ориги с «красными» истекает летом, что позволит ему сменить клуб в качестве свободного агента.

26-летний форвард с высокой вероятностью примерит форму «Милана». По информации журналиста-инсайдера Николо Скира, в ближайшие дни стороны проведут новую встречу. «Россонери» готовы предложить Ориги контракт на четыре года с зарплатой в 3,5 млн евро за год.

Дивок Ориги принял участие в 14 матчах нынешнего сезона за «Ливерпуль». На его счету 5 забитых мячей и 3 голевые передачи.