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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» близок к заключению четырёхлетнего контракта с Ориги

20 Марта 2022 • 23:55 Комментировать
Милан
...
Болонья
03.04 20:30

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в скором времени может заключить долгосрочный договор с «Миланом».

Бельгиец решил покинуть «Ливерпуль», так как недоволен объёмом предоставляемой ему игровой практики. Контракт Ориги с «красными» истекает летом, что позволит ему сменить клуб в качестве свободного агента.

26-летний форвард с высокой вероятностью примерит форму «Милана». По информации журналиста-инсайдера Николо Скира, в ближайшие дни стороны проведут новую встречу. «Россонери» готовы предложить Ориги контракт на четыре года с зарплатой в 3,5 млн евро за год.

Дивок Ориги принял участие в 14 матчах нынешнего сезона за «Ливерпуль». На его счету 5 забитых мячей и 3 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Дивок Ориги
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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