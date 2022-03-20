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Чемпионат Италии. Серия А

Де Шильо заменит травмированного Ди Лоренцо в заявке сборной Италии

20 Марта 2022 • 22:07 Комментировать
Наполи
2:1
Удинезе
окончен

Правый защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо не поможет сборной Италии в предстоящем стыковом матче.

Ди Лоренцо получил повреждение колена в недавнем матче Серии А между «Наполи» и «Удинезе» (2:1), в результате чего наставник итальянской сборной Роберто Манчини был вынужден отзаявить 28-летнего игрока из списка на ближайшие матчи.

Место латераля «Наполи» займёт 29-летний Маттиа Де Шильо, представляющий «Ювентус».

На счету Ди Лоренцо 1 гол и 5 результативных передач в 39 матчах нынешнего сезона, у Де Шильо – 1+2 в 23 встречах.

Сборная Италии сыграет против команды Северной Македонии в рамках стыкового противостояния за путёвку на Чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Наполи Маттиа де Шильо Джованни Ди Лоренцо
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