Де Шильо заменит травмированного Ди Лоренцо в заявке сборной Италии

Правый защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо не поможет сборной Италии в предстоящем стыковом матче.

Ди Лоренцо получил повреждение колена в недавнем матче Серии А между «Наполи» и «Удинезе» (2:1), в результате чего наставник итальянской сборной Роберто Манчини был вынужден отзаявить 28-летнего игрока из списка на ближайшие матчи.

Место латераля «Наполи» займёт 29-летний Маттиа Де Шильо, представляющий «Ювентус».

На счету Ди Лоренцо 1 гол и 5 результативных передач в 39 матчах нынешнего сезона, у Де Шильо – 1+2 в 23 встречах.

Сборная Италии сыграет против команды Северной Македонии в рамках стыкового противостояния за путёвку на Чемпионат мира в Катаре.