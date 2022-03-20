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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер и «Милан» согласовали условия продления контракта

20 Марта 2022 • 21:12 Комментировать
Милан
...
Болонья
03.04 20:30

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер в скором времени подпишет новое долгосрочное соглашение с клубом.

Обновлённый договор алжирца будет рассчитан до лета 2026 года. По информации инсайдера Николо Скиры, 24-летний игрок будет зарабатывать 3,2 млн евро в год.

Стороны согласовали основные условия ещё в прошлом месяце, однако пункт об отступных в размере 50 млн евро, о наличии которого сообщалось тогда, было решено не включать в сделку.

Исмаэль Беннасер защищает цвета «Милана» с 2019 года. В нынешнем сезоне опорный хавбек отметился 2 голами и 1 голевой передачей в 33 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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