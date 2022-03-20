«Эмполи» и «Верона» расписали мировую, Симеоне не забил пенальти

«Эмполи» и «Верона» сыграли вничью (1:1) в 30-м туре чемпионата Италии.
Федерико Ди Франческо открыл счёт в первом тайме, воспользовавшись передачей Андреа Пинамонти. Гости могли отыграться в середине второго тайма, но Джованни Симеоне отправил мяч в штангу при исполнении пенальти.
Тем не менее, «Верона» продолжила показывать атакующий футбол и добилась успеха благодаря точному удару Маттео Канчельери – 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Ди Франческо Федерико26'
|72'Канчельери Маттео (1:1)
Викарио Гульельмо•Фьямоцци Риккардо•Романьоли Симоне • 47'Вити Маттиа•Паризи Фабьяно 75' 86' (Какас Либерато ( 86') •Журковски Шимон 86' (Хендерсон Лиам ( 86') •Аслани Кристьян•Бандинелли Филиппо 80' (Тонелли Лоренцо ( 80') •Байрами Недим 46' (Ла Мантия Андреа ( 46') •Ди Франческо Федерико 68' (Штулац Лео ( 68') •Пинамонти Андреа
Монтипо Лоренцо•Коппола Диего 60' (Канчельери Маттео ( 60' ) • 75'Гюнтер Корай•Казале Николо • 35'Шутало Бошко•Бесса Даниэль 84' (Терраччано Филиппо ( 84') •Хонгла Мартин•Тамез Адриен•Барак Антонин•Капрари Джанлука•Симеоне Джованни 67'
20 марта. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).