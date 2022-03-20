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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» и «Верона» расписали мировую, Симеоне не забил пенальти

20 Марта 2022 • 19:07 Комментировать
Эмполи
1:1
Верона
окончен

«Эмполи» и «Верона» сыграли вничью (1:1) в 30-м туре чемпионата Италии.

Федерико Ди Франческо открыл счёт в первом тайме, воспользовавшись передачей Андреа Пинамонти. Гости могли отыграться в середине второго тайма, но Джованни Симеоне отправил мяч в штангу при исполнении пенальти.

Тем не менее, «Верона» продолжила показывать атакующий футбол и добилась успеха благодаря точному удару Маттео Канчельери – 1:1.

Протокол игры  
Эмполи 1:1Верона
(1:0) Ди Франческо Федерико26'   
  72'Канчельери Маттео (1:1)
Викарио ГульельмоФьямоцци РиккардоРоманьоли Симоне   47'Вити МаттиаПаризи Фабьяно   75'  86' (Какас Либерато (  86') Журковски Шимон  86' (Хендерсон Лиам (  86') Аслани КристьянБандинелли Филиппо  80' (Тонелли Лоренцо (  80') Байрами Недим  46' (Ла Мантия Андреа (  46') Ди Франческо Федерико  68' (Штулац Лео (  68') Пинамонти Андреа
Запасные: Луперто СебастьяноИсмайли АрдианБьяджини ВалериоВерре ВалериоУйкани СамирКутроне Патрик
Монтипо ЛоренцоКоппола Диего  60' (Канчельери Маттео (  60'   75') Гюнтер КорайКазале Николо   35'Шутало БошкоБесса Даниэль  84' (Терраччано Филиппо (  84') Хонгла МартинТамез АдриенБарак АнтонинКапрари ДжанлукаСимеоне Джованни   67'
Запасные: Берарди АлессандроMattia ChiesaПрашелик МатеушТурра МаттиаПьеробон КристианБосиль Давид
20 марта. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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окончен Венеция 0:2 Сампдория 2.65 3.25 2.80
окончен Ювентус 2:0 Салернитана 1.25 6.10 12.50
окончен Эмполи 1:1 Верона 2.60 3.45 2.65
Идет 19 минута Рома 1:0 Лацио 2.65 3.20 2.80
20.03  22:45 Болонья ... Аталанта 4.40 3.65 1.85
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