«Ювентус» обыграл аутсайдера Серии А

Туринский «Ювентус» сумел обыграть аутсайдера чемпионата Италии, забив два безответных мяча в первом тайме в ворота «Салернитаны».

Счёт в матче открыл Пауло Дибала с передачи Душана Влаховича на пятой минуте, преимущество удвоил на 29-й сам автор голевой передачи, которому ассистировал уже Маттиа Де Шильо.

Победа позволила «Ювентусу» сократить отставание от лидирующей тройки, но проигрыш первому месту по-прежнему составляет семь очков. «Салернитана» продолжает замыкать турнирную таблицу.