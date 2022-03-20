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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» обыграл аутсайдера Серии А

20 Марта 2022 • 18:55 Комментировать (2)
Ювентус
2:0
Салернитана
окончен

Туринский «Ювентус» сумел обыграть аутсайдера чемпионата Италии, забив два безответных мяча в первом тайме в ворота «Салернитаны».

Счёт в матче открыл Пауло Дибала с передачи Душана Влаховича на пятой минуте, преимущество удвоил на 29-й сам автор голевой передачи, которому ассистировал уже Маттиа Де Шильо.

Победа позволила «Ювентусу» сократить отставание от лидирующей тройки, но проигрыш первому месту по-прежнему составляет семь очков. «Салернитана» продолжает замыкать турнирную таблицу.

Протокол игры  
Ювентус 2:0Салернитана
(1:0) Дибала Пауло5'   
(2:0) Влахович Душан29'   
Щесны ВойцехДе Шильо МаттиаДе Лихт МаттайсКьеллини Джорджо  46' (Ругани Даниэле (  46') Пеллегрини Лука   40'Куадрадо ХуанДанило Луис   82'Мело Артур  70' (Бернардески Федерико (  70') Рабио Адриен   85'Влахович ДушанДибала Пауло  58' (Мората Альваро (  58')
Запасные: Кин МойзеПинсольо КарлоЛокателли МануэльПерин МаттиаСоуле МатиасМиретти Фабио
Сепе ЛуиджиМаццокки ПаскуалеДьомбер НорбертФасио ФедерикоРуджери Маттео  69' (Рибери Франк (  69') Кулибали Лассана   24'  46' (Эдерсон Хонорато (  46') Радованович Иван  78' (Mikael (  78') Цортеа НадирБонаццоли Федерико  78' (Кулибали Мамаду (  78') Перотти Диего  60' (Верди Симоне (  60'   68') Джурич Милан II
Запасные: Раньери ЛукаКастанос ГригорисДрэгушин РадуБохинен ЭмильБелек ВидГальоло РиккардоОби Джоэл
20 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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окончен Венеция 0:2 Сампдория 2.65 3.25 2.80
окончен Ювентус 2:0 Салернитана 1.25 6.10 12.50
окончен Эмполи 1:1 Верона 2.60 3.45 2.65
Идет 19 минута Рома 1:0 Лацио 2.65 3.20 2.80
20.03  22:45 Болонья ... Аталанта 4.60 4.10 1.73
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