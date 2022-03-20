«Ювентус» обыграл аутсайдера Серии А

Туринский «Ювентус» сумел обыграть аутсайдера чемпионата Италии, забив два безответных мяча в первом тайме в ворота «Салернитаны».
Счёт в матче открыл Пауло Дибала с передачи Душана Влаховича на пятой минуте, преимущество удвоил на 29-й сам автор голевой передачи, которому ассистировал уже Маттиа Де Шильо.
Победа позволила «Ювентусу» сократить отставание от лидирующей тройки, но проигрыш первому месту по-прежнему составляет семь очков. «Салернитана» продолжает замыкать турнирную таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло5'
|(2:0) Влахович Душан29'
Щесны Войцех•Де Шильо Маттиа•Де Лихт Маттайс•Кьеллини Джорджо 46' (Ругани Даниэле ( 46') •Пеллегрини Лука • 40'Куадрадо Хуан•Данило Луис • 82'Мело Артур 70' (Бернардески Федерико ( 70') •Рабио Адриен • 85'Влахович Душан•Дибала Пауло 58' (Мората Альваро ( 58')
Сепе Луиджи•Маццокки Паскуале•Дьомбер Норберт•Фасио Федерико•Руджери Маттео 69' (Рибери Франк ( 69') •Кулибали Лассана 24' 46' (Эдерсон Хонорато ( 46') •Радованович Иван 78' (Mikael ( 78') •Цортеа Надир•Бонаццоли Федерико 78' (Кулибали Мамаду ( 78') •Перотти Диего 60' (Верди Симоне ( 60' ) • 68'Джурич Милан II
20 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".