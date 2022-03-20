Директор «Ювентуса» объяснил зимний трансфер Влаховича

Зимой клуб потратил феноменальные 70 млн евро, причем в договоре предусмотрен дополнительный бонус на 10 млн. Сам нападающий получил контракт на 7 млн евро в год.

«Подписание Влаховича и Закарии позволяло не просто завершить текущий сезон с улучшенными результатами. В первую очередь думали о перспективе. Вокруг Душана всегда были представители других клубов. Было принято решение не тянуть до лета, а выполнить задачу в январе. Испанские и английские клубы получили бы гораздо больше шансов на его подписание летом, учитывая финансовые возможности.

Сначала разобрали с руководством вопрос о том, а можем ли мы позволить себе этот трансфер. Окупили все за счет зимних продаж. Избавились от балласта. Официальное предложение «Фиорентина» получила после положительного ответа клуба и футболиста.

Переговоры с Влаховичем начались только после того, как мы получили разрешение от менеджмента «Фиорентины».