«Милан» не проигрывает 10 матчей подряд во всех турнирах

«Милан» продолжает удивлять болельщиков и футбольную общественность. «Россонери» смогли продлить беспроигрышную серию до 10 матчей во всех турнирах.

19 марта подопечным Пиоли удалось обыграть с минимальным счетом «Кальяри» (1:0) в рамках 30 тура Серии А.

Последнее поражения клуба было зафиксировано в конце января текущего года. «Милан» неожиданно уступил «Специи» со счетом 1:2.

После негативного результата Пиоли удерживает длительную мощную серию игр, где удалось добыть 6 побед и 4 мировые.

3 апреля «россонери» встретятся с «Болоньей».