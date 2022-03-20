Михайлович: «Хочу остаться в «Болонье» ещё на год»

Недавно появились слухи о том, что очередное пришествие Синиши Михайловича в «Болонью» может окончиться досрочно, руководство клуба уже интересуется другими кандидатурами на его замену - в частности, называлась фамилия Дженнаро Гаттузо. Но сам Михайлович жаждет остаться у руля «Болоньи».

- Хотел бы остаться тут? Да. конечно же, и не только потому что нужна работа, но и потому что мне нравится эта команда и у меня есть амбиции добиться результата. Мы еще не говорили с президентом по этому поводу, пока что есть много других дел, - заявил сербский специалист, слова которого цитирует ITASportPress.