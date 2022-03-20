Дибала и Аллегри поругались из-за расписания тренировок «Ювентуса»

Едва только начало казаться, что Пауло Дибала налаживает свои отношения с «Ювентусом», как вспыхнула очередная искра. Позорный вылет из Лиги чемпионов после поражения от «Вильярреала» распалил и так не самую спокойную атмосферу в команде, особенно на фоне сомнений Дибалы по поводу продления контракта.

А случилось вот что - Куадрадо и Дибала обратились к тренеру с идеей несколько изменить график тренировок накануне матча с «Салернитаной», который состоится в воскресенье. Важно понимать, что график изменить желали не только Куадрадо с Дибалой, это было желание большей части команды.

Но Аллегри вспыхнул, когда услышал об этом предложении, сочтя его «сачковством». Особенно возмутило его то, что обратился именно Дибала, которого Аллегри всегда опекал и которому потакал. «Пауло, неужто именно ты просишь о таком, не могу поверить!» - примерно так отреагировал Аллегри, сообщает La Gazzetta Dello Sport.