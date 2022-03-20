«Ювентус» ускоряет подписание Погба

Руководители «Ювентуса» всерьез настроены на трансфер Поля Погба. Менеджмент пытается сделать все ради подписания контракта с французом, который станет в ближайшее время свободным агентом. По информации издания Sportitalia, на данный момент итальянцы начали переговоры с полузащитником.

Журналист Руди Галетти подтвердил информацию и сообщил, что диалог между сторонами продолжается в ускоренном темпе. В ближайшем будущем Погба может поставить подпись под предварительным контрактом, если все детали будут согласованы.

Задача «Юве» — подписать договор до конца апреля. Погба получит 4-летний контракт, по которому будет зарабатывать 9 млн евро за сезон. Дополнительно француз сможет рассчитывать на бонусы в размере 3 млн евро.