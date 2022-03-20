Пиоли: За скудетто борются все еще четыре команды

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил журналистам после игры с «Кальяри» (1:0 – в пользу «Милана»), что борьбу за скудетто ведут четыре клуба.

«Мы делаем отличные вещи, но мы также знаем, что есть четыре команды, которые все еще могут выиграть скудетто. Нет смысла заглядывать слишком далеко вперед, впереди долгий путь, и нам нужно сосредоточиться только на своем пути», - сказал главный тренер «Милана».

В матче очередного тура Серии А «Милан» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 1:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая на три очка «Наполи» и на шесть очков «Интер», который имеет одну игру в запасе.