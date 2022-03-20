Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дзенга: У «Интера» сложнейшее расписание, и впереди еще матч с «Ювентусом»

20 Марта 2022 • 00:42 Комментировать

Легенда «Интера» голкипер Вальтер Дзенга с опасением прокомментировал график матчей «Интера».

«Расписание второго круга чемпионата для «Интера» было чудовищным. Игра команды не соответствует результатам, а после перерыва на сборные будет «Ювентус». И есть еще один вопрос – когда состоится отложенный матч с «Болоньей»?», - сказал Дзенга.

Также он отметил, что это неправильно, «хвалить команду, которая провела отличный матч в Лиге чемпионов, но вылетела из нее».

«Интер» занимает третью строчку в таблице чемпионата Италии, отставая на три очка от «Наполи» и «Милана» и имея одну игру в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вальтер Дзенга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Наполи 2:1 Удинезе 1.48 4.30 7.20
окончен Интер Милан 1:1 Фиорентина 1.60 4.40 5.75
окончен Кальяри 0:1 Милан 5.70 3.85 1.65
20.03  14:30 Венеция ... Сампдория 2.70 3.50 2.60
20.03  17:00 Ювентус ... Салернитана 1.18 7.00 19.00
20.03  17:00 Эмполи ... Верона 3.05 3.05 2.60
20.03  20:00 Рома ... Лацио 2.17 3.60 3.30
20.03  22:45 Болонья ... Аталанта 4.60 4.10 1.73
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
00:46 · Италия. Серия А
«Милан» в традиционном стиле переиграл «Кальяри»
00:42 · Италия. Серия А
Дзенга: У «Интера» сложнейшее расписание, и впереди еще матч с «Ювентусом»
00:15 · Италия. Серия А
Итальяно: Доволен игрой, показали характер и мужество
19 Марта
23:40 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: За результат отвечаю прежде всего я
23:02 · Италия. Серия А
Сарри – Моуринью: Жозе немного опоздал на вечеринку – я бросил курить!
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Милан» возобновил переговоры с Ботманом
22:32 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Марсель» интересуются Верету
22:20 · Италия. Серия А
Моуринью о дерби: Какой я хочу увидеть «Рому» завтра? Такой, которая побеждает!
22:15 · Италия. Серия А
«Кальяри» — «Милан»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
21:45 · Италия. Серия А
Моуринью о Земане: Я выиграл 25 трофеев, а он? Дважды Серию Б?
20:25 · Италия. Серия А
Спаллетти: Сегодня мы играли остро и хладнокровно
19:30 · Италия. Серия А
«Интер» Милан — «Фиорентина»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
18:57 · Италия. Серия А
«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе» и продолжает бороться за чемпоинство
18:48 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» Толой выбыл на месяц
18:36 · Италия. Серия А
Дешам заменил Бензема на Жиру в сборной
Все новости
Рекомендуем