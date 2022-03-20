Дзенга: У «Интера» сложнейшее расписание, и впереди еще матч с «Ювентусом»

Легенда «Интера» голкипер Вальтер Дзенга с опасением прокомментировал график матчей «Интера».

«Расписание второго круга чемпионата для «Интера» было чудовищным. Игра команды не соответствует результатам, а после перерыва на сборные будет «Ювентус». И есть еще один вопрос – когда состоится отложенный матч с «Болоньей»?», - сказал Дзенга.

Также он отметил, что это неправильно, «хвалить команду, которая провела отличный матч в Лиге чемпионов, но вылетела из нее».

«Интер» занимает третью строчку в таблице чемпионата Италии, отставая на три очка от «Наполи» и «Милана» и имея одну игру в запасе.