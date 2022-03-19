«Наполи» и «Марсель» интересуются Верету

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету попал в сферу интересов «Наполи» и «Марселя».

Француз собирается покинуть римский клуб в конце сезона, после того как не смог найти общий язык с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Шесть из семи последних матчей полузащитник провел на скамейке запасных.

Также была информация, что игроком интересуются «Ньюкасл» и «Милан».

Как сообщает Calciomercato, «Рома» хочет выручить за футболиста около 30 миллионов евро.

В этом сезоне в Серии А Верету провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.