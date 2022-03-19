Спаллетти: Сегодня мы играли остро и хладнокровно

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями о матче с «Удинезе».

«Это была важная победа. «Удинезе» — очень сильная команда и хорошо организованная», - сказал Спаллетти.

На вопрос, почему команда по ходу матча сменила тактическую схему, Спаллетти ответил:

«Мы должны быть готовы к высокому прессингу, к быстрым современным переходам, пространству не между линиями, а между игроками соперника. Позади защитников всегда будет пространство, и мы должны максимально использовать его», - сказал Спалетти.

В матче 30-го тура Серии А «Наполи» выиграл у «Удинезе» со счетом 2:1.