«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе» и продолжает бороться за чемпоинство

«Наполи» на характере победил «Удинезе» со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи.
На 22-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Жерару Делофеу.
После перерыва Виктор Осимен оформил дубль в течение десяти минут и принес победу неаполитанцам. В концовке матча команду гостей в меньшинстве оставил защитник Пабло Мари.
Эта победа позволила команде Лучано Спаллетти остаться в гонке за чемпионство в чемпионате Италии. «Наполи» набрал 63 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А.
Столько же очков у «Милана», но россонери опережают «Наполи» по дополнительным показателям. Команда Стефано Пиоли проведет свой матч сегодня, 19 марта против «Кальяри». Начало – в 22:45 мск.
Протокол игры
|22'Делофеу Херард (0:1)
|(1:1) Осимхен Виктор52'
|(2:1) Осимхен Виктор63'
Оспина Давид•Ди Лоренцо Джованни 78' (Дзаноли Алессандро ( 78') •Ррахмани Амир • 65'Кулибали Калиду•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Политано Маттео 71' (Зелиньски Пётр ( 71') •Фабиан Руис 46' (Мертенс Дрис ( 46') •Инсинье Лоренцо•Осимхен Виктор
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Мари Пабло•Зеегелаар Марвин • 45'Молина Науэль 76' (Самарджич Лазар ( 76') •Перейра Роберто•Уолас Соуза•Макенго Жан-Виктор 76' (Соппи Брэндон ( 76') •Удоги Дестини • 50'Делофеу Херард•Гомеш Бету 67' (Пуссетто Игнасио ( 67')
19 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".