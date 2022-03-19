«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе» и продолжает бороться за чемпоинство

«Наполи» на характере победил «Удинезе» со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи.

На 22-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Жерару Делофеу.

После перерыва Виктор Осимен оформил дубль в течение десяти минут и принес победу неаполитанцам. В концовке матча команду гостей в меньшинстве оставил защитник Пабло Мари.

Эта победа позволила команде Лучано Спаллетти остаться в гонке за чемпионство в чемпионате Италии. «Наполи» набрал 63 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А.

Столько же очков у «Милана», но россонери опережают «Наполи» по дополнительным показателям. Команда Стефано Пиоли проведет свой матч сегодня, 19 марта против «Кальяри». Начало – в 22:45 мск.