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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе» и продолжает бороться за чемпоинство

19 Марта 2022 • 18:57 Комментировать
Наполи
2:1
Удинезе
окончен

«Наполи» на характере победил «Удинезе» со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи.

На 22-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Жерару Делофеу.

После перерыва Виктор Осимен оформил дубль в течение десяти минут и принес победу неаполитанцам. В концовке матча команду гостей в меньшинстве оставил защитник Пабло Мари.

Эта победа позволила команде Лучано Спаллетти остаться в гонке за чемпионство в чемпионате Италии. «Наполи» набрал 63 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А.

Столько же очков у «Милана», но россонери опережают «Наполи» по дополнительным показателям. Команда Стефано Пиоли проведет свой матч сегодня, 19 марта против «Кальяри». Начало – в 22:45 мск.  

Протокол игры  
Наполи 2:1Удинезе
  22'Делофеу Херард (0:1)
(1:1) Осимхен Виктор52'   
(2:1) Осимхен Виктор63'   
Оспина ДавидДи Лоренцо Джованни  78' (Дзаноли Алессандро (  78') Ррахмани Амир   65'Кулибали КалидуРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславПолитано Маттео  71' (Зелиньски Пётр (  71') Фабиан Руис  46' (Мертенс Дрис (  46') Инсинье ЛоренцоОсимхен Виктор
Запасные: Марфелла ДавидеМалку КевинГулам ФаузиИдасяк ГубертЛосано ИрвингЖуан ЖезусДемме ДиегоТуанзебе АкселЭлмас Эльиф
Сильвестри МаркоБекао РодригоМари ПаблоЗеегелаар Марвин   45'Молина Науэль  76' (Самарджич Лазар (  76') Перейра РобертоУолас СоузаМакенго Жан-Виктор  76' (Соппи Брэндон (  76') Удоги Дестини   50'Делофеу ХерардГомеш Бету  67' (Пуссетто Игнасио (  67')
Запасные: Гаспарини МануэльЯяло МатоПаделли ДаниэлеБенкович ФилипАрслан Толгай-АлиНесторовски Илья
19 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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окончен Наполи 2:1 Удинезе 1.48 4.30 7.20
Идет 40 минута Интер Милан 0:0 Фиорентина 1.60 4.40 5.75
19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.70 3.85 1.65
20.03  14:30 Венеция ... Сампдория 2.75 3.25 2.70
20.03  17:00 Ювентус ... Салернитана 1.20 6.50 15.00
20.03  17:00 Эмполи ... Верона 2.60 3.45 2.70
20.03  20:00 Рома ... Лацио 2.60 3.30 2.70
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