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Дешам заменил Бензема на Жиру в сборной

19 Марта 2022 • 18:36 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заменил нападающего Карима Бензема на Оливье Жиру.

Бензема получил травму и не только был вычеркнут из списка приглашенных в сборную, но и пропустит воскресный матч Ла Лиги против «Барселоны». Ожидается, что форвард полностью восстановится после перерыва на матчи сборных.

Жиру провел 110 матчей и забил 46 голов за сборную и выиграл с ними чемпионат мира в 2018 году, но прошлым летом не получил вызов на чемпионат Европы.

В этом сезоне в составе «Милана» Жиру провел 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Дидье Дешам Оливье Жиру
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