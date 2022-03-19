Дешам заменил Бензема на Жиру в сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заменил нападающего Карима Бензема на Оливье Жиру.

Бензема получил травму и не только был вычеркнут из списка приглашенных в сборную, но и пропустит воскресный матч Ла Лиги против «Барселоны». Ожидается, что форвард полностью восстановится после перерыва на матчи сборных.

Жиру провел 110 матчей и забил 46 голов за сборную и выиграл с ними чемпионат мира в 2018 году, но прошлым летом не получил вызов на чемпионат Европы.

В этом сезоне в составе «Милана» Жиру провел 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.