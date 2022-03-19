«Фиорентина» поздравила Кокорина с днем рождения

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» поздравила российского футболиста Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта нападающему исполнился 31 год.

«С днем рождения, Александр Кокорин. Оставляйте свои пожелания в комментариях», - написали в социальных сетях команды.

Напомним, что в России Александр Кокорин играл в составе «Динамо», «Анжи», питерского «Зенита» и московского «Спартака». В «Фиорентину» он перешел в январе 2021 года. За это время Александр Кокорин выходил на поле в составе итальянского клуба всего 10 раз. В общей сложности он получил 212 минут игрового времени.