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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» поздравила Кокорина с днем рождения

19 Марта 2022 • 11:32 Комментировать

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» поздравила российского футболиста Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта нападающему исполнился 31 год.

«С днем рождения, Александр Кокорин. Оставляйте свои пожелания в комментариях», - написали в социальных сетях команды.

Напомним, что в России Александр Кокорин играл в составе «Динамо», «Анжи», питерского «Зенита» и московского «Спартака». В «Фиорентину» он перешел в январе 2021 года. За это время Александр Кокорин выходил на поле в составе итальянского клуба всего 10 раз. В общей сложности он получил 212 минут игрового времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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19.03  17:00 Наполи ... Удинезе 1.48 4.60 6.80
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19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.00 4.10 1.67
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