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Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини: «Никто не сможет расторгнуть контракты с Кокориным и Миранчуком»

19 Марта 2022 • 09:34 Комментировать

Бывший спортдиректор питерского «Зенита» Оресте Чинквини оценил возможность отъезда российских футболистов из Италии. Его слова передает «РБ Спорт».

Чинквини уверенно заявил, что никто не будет расторгать контракты с Алексеем Миранчуком и Александром Кокориным. Напомним, что Миранчук играет за «Аталанту», а Кокорин находится в составе «Фиорентины».

Он уверен в том, что российские футболисты спокойно продолжат находиться в Италии, несмотря на политическую ситуацию. Сейчас, по словам Чинквини, для них нет никакой негативной ситуации и никаких карьерных рисков из-за их гражданства.


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Аталанта Фиорентина Александр Кокорин Алексей Миранчук
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19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.00 4.10 1.67
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