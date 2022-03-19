Чинквини: «Никто не сможет расторгнуть контракты с Кокориным и Миранчуком»

Бывший спортдиректор питерского «Зенита» Оресте Чинквини оценил возможность отъезда российских футболистов из Италии. Его слова передает «РБ Спорт».

Чинквини уверенно заявил, что никто не будет расторгать контракты с Алексеем Миранчуком и Александром Кокориным. Напомним, что Миранчук играет за «Аталанту», а Кокорин находится в составе «Фиорентины».

Он уверен в том, что российские футболисты спокойно продолжат находиться в Италии, несмотря на политическую ситуацию. Сейчас, по словам Чинквини, для них нет никакой негативной ситуации и никаких карьерных рисков из-за их гражданства.