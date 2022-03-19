Юрич: «Пропустили глупейший гол»

«Торино» принес радости в стан «Дженоа», уступив «грифонам» со счетом 0:1 - «Дженоа» не побеждал более полугода. Наставник «быков» Иван Юрич очень разочарован итогами игры, особенно тем, что во втором тайме его команда ничего не смогла поделать с оставшимся в меньшинстве соперником.

- Начали матч мы хорошо, давили на соперника, но первая же глупая ошибка завершилась голом в наши ворота. Во втором тайме мы начали слишком часто ошибаться, совершали много мелких технических ошибок. Это очень нехороший период в смысле результатов, - заявил Юрич, слова которого цитирует официальный сайт клуба.