Блессин: «Команда меняет менталитет»

После 187 воздержания «Дженоа» наконец-то вкусил прелесть полновесных трех очков за матч, переиграв «Торино». Наставник немецкого клуба Александр Блессин доволен - это его первая победа у руля команды после семи ничьих подряд. Он считает, что команда меняет свой менталитет.

- Хочу отметить невероятную атмосферу, царившую на стадионе. Мы отлично поработали, даже оставшись в меньшинстве. Мы отпразднуем, но уже завтра нам надо работать дальше, надо работать над стилем. Рад, что команда меняет свой менталитет, и даже оставшись вдесятером, ребята действовали слаженно и организованно, - заявил Блессин, слова которого цитирует Sky Sports.