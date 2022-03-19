Портанова: «Мой отец предсказывал гол в ворота «Торино»

187 дней «Дженоа» не ведал побед в Серии А, но, наконец, в матче с «Торино» «грифонам» удалось прервать эту серию. Единственный мяч в матче забил на четырнадцатой минуте Маноло Портанова, который заявил, что его отец предчувствовал - ему удастся забить.

- Когда ты выходишь на поле, а на трибунах такие тифози - остается лишь побеждать. Это очень важная победа для нас. Перед матчем мой отец написал мне сообщение, сказал, что чувствует - я забью. И я забил. Эта победа придаст нам уверенности, нас ждут непростые матчи, но мы не боимся, - заявил Портанова, слова которого цитирует ITASportPress.