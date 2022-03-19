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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» вдесятером вырвал победу у «Торино», это первый успех с сентября прошлого года

19 Марта 2022 • 01:10 Комментировать
Дженоа
1:0
Торино
окончен

Немецкий специалист Александр Блессин празднует свой первый успех у руля «Дженоа» после семи ничьих кряду. Генуэзцы на характере обыграли «Торино», забив уже на четырнадцатой минуте матча. Правда, через десять минут после этого «Дженоа» остался вдесятером, но это не помешало «грифонам» все-таки удержать выгодный счет.

«Дженоа» не побеждал с 12 сентября прошлого года - тогда команда обыграла в гостях «Кальяри» со счетом 3:2.

Протокол игры  
Дженоа 1:0Торино
(1:0) Портанова Маноло14'   
Сиригу СальватореФреннруп МортенМаксимович НиколаЭстигор Лео   10'   24'Васкес ХоанСтураро СтефаноБадель Милан  90' (Эрнани Азеведо (  90') Мелегони Филиппо  65' (Гальдамес Пабло (  65') Амири Надим  25' (Бани Маттиа (  25'   84') Портанова Маноло  65' (Йебоа Келвин (  65') Дестро Маттиа  46' (Хефти Сильван (  46')
Запасные: Шемпер АдрианПикколи РобертоМазиелло АндреаКаллон ЯяГудмундссон АльбертРовелла НиколоМаркетти Федерико
Бериша ЭтритИццо Армандо   88'Бремер ГлейсонРодригес Рикардо  80' (Дзадза Симоне (  80') Синго Вилфред  80' (Буонджорно Алессандро (  80') Лукич СашаМандрагора Роландо  51' (Брекало Йосип (  51') Войвода Мергим  51' (Ансальди Кристиан (  51'   90') Побега Томмазо   90'Пьяца МаркоБелотти Андреа
Запасные: Риччи СамуэлеСек ДембаДжемелло ЛукаВарминг МагнусЭйна ОлаМи­лин­ко­вич-Са­вич ВаняЛинетти КарольЗима Давид
18 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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окончен Сассуоло 4:1 Специя 1.78 3.95 4.30
окончен Дженоа 1:0 Торино 3.20 3.15 2.40
19.03  17:00 Наполи ... Удинезе 1.48 4.60 6.80
19.03  20:00 Интер Милан ... Фиорентина 1.47 4.80 6.60
19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.00 4.10 1.67
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