«Дженоа» вдесятером вырвал победу у «Торино», это первый успех с сентября прошлого года

Немецкий специалист Александр Блессин празднует свой первый успех у руля «Дженоа» после семи ничьих кряду. Генуэзцы на характере обыграли «Торино», забив уже на четырнадцатой минуте матча. Правда, через десять минут после этого «Дженоа» остался вдесятером, но это не помешало «грифонам» все-таки удержать выгодный счет.
«Дженоа» не побеждал с 12 сентября прошлого года - тогда команда обыграла в гостях «Кальяри» со счетом 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Портанова Маноло14'
Сиригу Сальваторе•Френнруп Мортен•Максимович Никола•Эстигор Лео 10' • 24'Васкес Хоан•Стураро Стефано•Бадель Милан 90' (Эрнани Азеведо ( 90') •Мелегони Филиппо 65' (Гальдамес Пабло ( 65') •Амири Надим 25' (Бани Маттиа ( 25' ) • 84'Портанова Маноло 65' (Йебоа Келвин ( 65') •Дестро Маттиа 46' (Хефти Сильван ( 46')
Бериша Этрит•Иццо Армандо • 88'Бремер Глейсон•Родригес Рикардо 80' (Дзадза Симоне ( 80') •Синго Вилфред 80' (Буонджорно Алессандро ( 80') •Лукич Саша•Мандрагора Роландо 51' (Брекало Йосип ( 51') •Войвода Мергим 51' (Ансальди Кристиан ( 51' ) • 90'Побега Томмазо • 90'Пьяца Марко•Белотти Андреа
18 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".