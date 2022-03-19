«Дженоа» вдесятером вырвал победу у «Торино», это первый успех с сентября прошлого года

Немецкий специалист Александр Блессин празднует свой первый успех у руля «Дженоа» после семи ничьих кряду. Генуэзцы на характере обыграли «Торино», забив уже на четырнадцатой минуте матча. Правда, через десять минут после этого «Дженоа» остался вдесятером, но это не помешало «грифонам» все-таки удержать выгодный счет.

«Дженоа» не побеждал с 12 сентября прошлого года - тогда команда обыграла в гостях «Кальяри» со счетом 3:2.