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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта: «Сассуоло» заслуживал победу, но мы недополучили пенальти

19 Марта 2022 • 00:20 Комментировать
Сассуоло
4:1
Специя
окончен

В первом матче тридцатого тура чемпионата Италии «Сассуоло» крупно переиграл «Специю», забив четыре мяча. Наставник «Специи», известный в прошлом футболист Тьяго Мотта, считает, что соперник заслуживал победу, но его команда также заслуживала еще хотя бы один гол.

- Мы сыграли против хорошей команды, которая создавала победы и грандам. «Сассуоло» заслуживал победу, они с первых минут были лучше. Но мы должны были заработать пенальти на фоле на Коваленко. Арбитр этого не заметил, а такие вещи надо замечать, слишком часто они свистят против нас, - заявил Мотта, слова которого прозвучали в эфире телеканала DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Тьяго Мотта Сассуоло Специя
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окончен Сассуоло 4:1 Специя 1.78 3.95 4.30
окончен Дженоа 1:0 Торино 3.20 3.15 2.40
19.03  17:00 Наполи ... Удинезе 1.48 4.60 6.80
19.03  20:00 Интер Милан ... Фиорентина 1.47 4.80 6.60
19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.00 4.10 1.67
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