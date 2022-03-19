Мотта: «Сассуоло» заслуживал победу, но мы недополучили пенальти

В первом матче тридцатого тура чемпионата Италии «Сассуоло» крупно переиграл «Специю», забив четыре мяча. Наставник «Специи», известный в прошлом футболист Тьяго Мотта, считает, что соперник заслуживал победу, но его команда также заслуживала еще хотя бы один гол.

- Мы сыграли против хорошей команды, которая создавала победы и грандам. «Сассуоло» заслуживал победу, они с первых минут были лучше. Но мы должны были заработать пенальти на фоле на Коваленко. Арбитр этого не заметил, а такие вещи надо замечать, слишком часто они свистят против нас, - заявил Мотта, слова которого прозвучали в эфире телеканала DAZN.