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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло»разгромил «Специю» в чемпионате Италии

18 Марта 2022 • 23:46 Комментировать
Сассуоло
4:1
Специя
окончен

«Сассуоло» с крупным счетом победил «Специю» в матче 30-го тура Серии А со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Доменико Берарди, оформивший дубль, Каан Айхан и Джанлука Скамакка. Единственный гол «Специи» забил Даниэле Верде.

«Сассуоло» набрал 43 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. У «Специи» 29 очков и 15-я позиция.

Протокол игры  
Сассуоло 4:1Специя
(1:0) Берарди Доменико17'   
  36'Верде Даниэле (1:1)
(2:1) Берарди Доменико48'   
(3:1) Айхан Кан78'   
(4:1) Скамачча Джанлука81'   
Консильи АндреаМюлдюр МертАйхан КанФеррари ДжанмаркоКирьякопулос ГеоргиосФраттези Давиде  84' (Маньянелли Франческо (  84') Лопес МаксимЭнрике Матеус   20'  84' (Харрауи Абдау (  84') Берарди Доменико   44'  90' (Оддеи Брайан (  90') Дефрель Грегоре  68' (Скамачча Джанлука (  68') Траоре Хамед  90' (Сейде Эмиль Конрадсен (  90')
Запасные: Пеголо ДжанлукаКирикеш ВладКиерво РиккардоВитале СамуэлеRuan NetoПелузо ФедерикоРожерио да Силва
Проведель ИванАмьен-Аду КельвенЭрлич Мартин   80'Николау ДимитрисРеца АркадиушМаджоре Джулио   55'Кивиор ЯкубБастони СимонеВерде Даниэле  74' (Манай Рей (  74') Гьяси Эммануэль  74' (Агудело Кевин (  74') Коваленко Виктор   15'
Запасные: Шер АймарЗовко ПетарБертола НиколоЗут ЙерунХристов ПеткоАнтист ЖанисФеррер СальвадорНгиамба ОрельенПодгоряну Суф
18 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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окончен Сассуоло 4:1 Специя 1.78 3.95 4.30
Идет 45 минута Дженоа 1:0 Торино 3.20 3.15 2.40
19.03  17:00 Наполи ... Удинезе 1.48 4.60 6.80
19.03  20:00 Интер Милан ... Фиорентина 1.47 4.80 6.60
19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.00 4.10 1.67
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