«Сассуоло»разгромил «Специю» в чемпионате Италии

«Сассуоло» с крупным счетом победил «Специю» в матче 30-го тура Серии А со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Доменико Берарди, оформивший дубль, Каан Айхан и Джанлука Скамакка. Единственный гол «Специи» забил Даниэле Верде.
«Сассуоло» набрал 43 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. У «Специи» 29 очков и 15-я позиция.
Протокол игры
|(1:0) Берарди Доменико17'
|36'Верде Даниэле (1:1)
|(2:1) Берарди Доменико48'
|(3:1) Айхан Кан78'
|(4:1) Скамачча Джанлука81'
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт•Айхан Кан•Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос•Фраттези Давиде 84' (Маньянелли Франческо ( 84') •Лопес Максим•Энрике Матеус 20' 84' (Харрауи Абдау ( 84') •Берарди Доменико 44' 90' (Оддеи Брайан ( 90') •Дефрель Грегоре 68' (Скамачча Джанлука ( 68') •Траоре Хамед 90' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 90')
Проведель Иван•Амьен-Аду Кельвен•Эрлич Мартин • 80'Николау Димитрис•Реца Аркадиуш•Маджоре Джулио • 55'Кивиор Якуб•Бастони Симоне•Верде Даниэле 74' (Манай Рей ( 74') •Гьяси Эммануэль 74' (Агудело Кевин ( 74') •Коваленко Виктор 15'
18 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".