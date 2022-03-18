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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди сыграл 300-й матч в составе «Сассуоло» и забил свой 100-й мяч в Серии А

18 Марта 2022 • 23:11 Комментировать
Сассуоло
4:1
Специя
окончен

Сразу два юбилея отметил Доменико Берарди в ходе игры со «Специей» - во-первых, это был его трехсотый матч в составе клуба, за который он выступает с 2012 года. Во вторых, Берарди забил свой сотый гол за все время выступлений в Серии А.

Любопытно, что он стал третьим в смысле молодости игроком Серии А, который добрался до ста голов в Серии А, но при этом не забивал за «Милан», «Интер» и «Ювентус». Лидирует тут Эдинсон Кавани, который забил свой сотый гол в возрасте 25 лет 341 дня, затем идет Луиджи Рива - 26 лет, 197 дней, и, наконец, Берарди - 27 лет 229 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Доменико Берарди
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окончен Сассуоло 4:1 Специя 1.78 3.95 4.30
Идет 45 минута Дженоа 1:0 Торино 3.20 3.15 2.40
19.03  17:00 Наполи ... Удинезе 1.48 4.60 6.80
19.03  20:00 Интер Милан ... Фиорентина 1.47 4.80 6.60
19.03  22:45 Кальяри ... Милан 5.00 4.10 1.67
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