Берарди сыграл 300-й матч в составе «Сассуоло» и забил свой 100-й мяч в Серии А

Сразу два юбилея отметил Доменико Берарди в ходе игры со «Специей» - во-первых, это был его трехсотый матч в составе клуба, за который он выступает с 2012 года. Во вторых, Берарди забил свой сотый гол за все время выступлений в Серии А.

Любопытно, что он стал третьим в смысле молодости игроком Серии А, который добрался до ста голов в Серии А, но при этом не забивал за «Милан», «Интер» и «Ювентус». Лидирует тут Эдинсон Кавани, который забил свой сотый гол в возрасте 25 лет 341 дня, затем идет Луиджи Рива - 26 лет, 197 дней, и, наконец, Берарди - 27 лет 229 дней.