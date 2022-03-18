«Сассуоло» одержал крупную победу над «Специей»

Тридцатый тур чемпионата Италии начался с победы «Сассуоло» в матче со «Специей», забив четыре мяча в ворота аутсайдера чемпионата Италии. Два из них забил Доменико Берарди, еще по мячу забили Айхан и Скамакка, на что «Специя» ответила голом Даниэле Верде. «Сассуоло» поднялся на девятое место в турнирной таблице, а «Специя» осталась на пятнадцатой позиции.