«Сассуоло» одержал крупную победу над «Специей»

Тридцатый тур чемпионата Италии начался с победы «Сассуоло» в матче со «Специей», забив четыре мяча в ворота аутсайдера чемпионата Италии. Два из них забил Доменико Берарди, еще по мячу забили Айхан и Скамакка, на что «Специя» ответила голом Даниэле Верде. «Сассуоло» поднялся на девятое место в турнирной таблице, а «Специя» осталась на пятнадцатой позиции.
Протокол игры
|(1:0) Берарди Доменико17'
|36'Верде Даниэле (1:1)
|(2:1) Берарди Доменико48'
|(3:1) Айхан Кан78'
|(4:1) Скамачча Джанлука81'
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт•Айхан Кан•Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос•Фраттези Давиде 84' (Маньянелли Франческо ( 84') •Лопес Максим•Энрике Матеус 20' 84' (Харрауи Абдау ( 84') •Берарди Доменико 44' 90' (Оддеи Брайан ( 90') •Дефрель Грегоре 68' (Скамачча Джанлука ( 68') •Траоре Хамед 90' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 90')
Проведель Иван•Амьен-Аду Кельвен•Эрлич Мартин • 80'Николау Димитрис•Реца Аркадиуш•Маджоре Джулио • 55'Кивиор Якуб•Бастони Симоне•Верде Даниэле 74' (Манай Рей ( 74') •Гьяси Эммануэль 74' (Агудело Кевин ( 74') •Коваленко Виктор 15'
18 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".